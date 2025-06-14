ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 13:48

Зюганов рассказал, как присоединение Западной Украины помогло победить в Великой Отечественной

Зюганов оспорил критику Степашина об ошибке включения Западной Украины в СССР

Геннадий Зюганов. Обложка © Life.ru

Геннадий Зюганов. Обложка © Life.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с бывшим премьером Сергеем Степашиным, назвавшим ошибкой включение Западной Украины и Бессарабии в состав СССР перед Великой Отечественной войной. По мнению главы партии, перенос границ на 200–250 км западнее сыграл ключевую роль в обороне страны. Это позволило задержать наступление гитлеровских войск, предотвратить их быстрый прорыв к Сталинграду и защитить доступ к каспийской нефти.

«Если бы они [фашисты] пришли раньше и взяли Сталинград, они бы отрезали [юг страны], а на 80% моторы советских танков, самолётов и машин снабжались из бакинской нефти. Мы бы остались без горючего, и мы бы тогда войну не выиграли», — отметил лидер КПРФ в беседе с ТАСС.

По мнению Зюганова, аналогичная ситуация сложилась с Прибалтикой и Финляндией, когда граница с последней была отодвинута в ходе Зимней войны 1939-1940 годов.

Степашин призвал вернуть «замечательную» Украину, как во времена СССР
Степашин призвал вернуть «замечательную» Украину, как во времена СССР

Ранее Степашин заявил, что в 1990-е годы российское руководство недооценило ситуацию на Украине, ошибочно считая, что «братский народ никуда не денется». По его словам, в то время как Москва занимала пассивную позицию, западные страны, включая США и государства Европы, активно работали на украинской территории, что в итоге привело к нынешней ситуации.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Геннадий Зюганов
  • Украина
  • Великая Отечественная война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar