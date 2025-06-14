Зюганов рассказал, как присоединение Западной Украины помогло победить в Великой Отечественной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с бывшим премьером Сергеем Степашиным, назвавшим ошибкой включение Западной Украины и Бессарабии в состав СССР перед Великой Отечественной войной. По мнению главы партии, перенос границ на 200–250 км западнее сыграл ключевую роль в обороне страны. Это позволило задержать наступление гитлеровских войск, предотвратить их быстрый прорыв к Сталинграду и защитить доступ к каспийской нефти.

«Если бы они [фашисты] пришли раньше и взяли Сталинград, они бы отрезали [юг страны], а на 80% моторы советских танков, самолётов и машин снабжались из бакинской нефти. Мы бы остались без горючего, и мы бы тогда войну не выиграли», — отметил лидер КПРФ в беседе с ТАСС.

По мнению Зюганова, аналогичная ситуация сложилась с Прибалтикой и Финляндией, когда граница с последней была отодвинута в ходе Зимней войны 1939-1940 годов.