«Прозевали!» Степашин назвал стратегическую ошибку, плоды которой Россия сейчас пожинает

В 1990-е годы Россия допустила «стратегическую ошибку» в своей политике по отношению к Украине. Об этом экс-председатель правительства Сергей Степашин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», — заявил он.

По словам Степашина, в Москве полагали, что «это братский народ, он никуда не денется, перебесится». При этом в то же время на территории Незалежной «системно работали» многие страны, в том числе США и государства Западной Европы.

«Прозевали мы, к сожалению», — признал экс-председатель.