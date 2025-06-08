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Регион
8 июня, 11:47

«Прозевали!» Степашин назвал стратегическую ошибку, плоды которой Россия сейчас пожинает

Степашин: Россия «прозевала» Украину в 1990-х, считая, что она никуда не денется

Сергей Степашин. Обложка © Императорское Православное Палестинское Общество / Оксана Зуйко

Сергей Степашин. Обложка © Императорское Православное Палестинское Общество / Оксана Зуйко

В 1990-е годы Россия допустила «стратегическую ошибку» в своей политике по отношению к Украине. Об этом экс-председатель правительства Сергей Степашин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Что касается Украины, мы думали, что она никуда не денется. Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», — заявил он.

По словам Степашина, в Москве полагали, что «это братский народ, он никуда не денется, перебесится». При этом в то же время на территории Незалежной «системно работали» многие страны, в том числе США и государства Западной Европы.

«Прозевали мы, к сожалению», — признал экс-председатель.

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Ранее стало известно, что в 2025 году Украина сможет получить рекордное количество военной помощи, которое не приходило ещё никогда. На данный момент киевские союзники уже готовят новые пакеты помощи. Например, Германия раскошелилась на €5 млрд, Бельгия — на один миллиард, Норвегия — €700 млн, Швеция — €440 млн, Нидерланды — €400 млн и Канада — $45 млн.

Наталья Афонина
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