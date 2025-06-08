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Регион
8 июня, 07:55

Украина на фоне мирных переговоров с Россией получит рекордный объём оружия

Умеров: В 2025 году Украина получит рекордный объём военной помощи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photowalking

В 2025 году Украина получит столько военной помощи, сколько ей не приходило ещё никогда. Этот год станет для Киева рекордным, сообщил у себя в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны», — сообщил Умеров по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он похвастался, что союзники Киева уже готовят для Украины новые пакеты помощи, заодно поблагодарив всех, кто всё ещё вбухивает в это деньги. К примеру, Германия на этот раз раскошелилась на €5 млрд, Бельгия дала один миллиард, Норвегия — €700 млн, Швеция — €440 млн, Нидерланды — €400 млн и Канада — $45 мл — маловато для Киева.

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Кажется, что НАТО уже даже и не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы война длилась как можно дольше. Ранее СМИ рассказали, что страны альянса даже могут включить помощь Украине в свои собственные оборонные расходы. Помогать будут всем, чем могут. К примеру, Дания недавно передала Киеву старые рыболовные сети на 2,5 миллиона евро. Им они больше не нужны, поскольку Британия запретила датчанам ловить рыбу в своих водах.

Владимир Озеров
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