В 2025 году Украина получит столько военной помощи, сколько ей не приходило ещё никогда. Этот год станет для Киева рекордным, сообщил у себя в соцсетях украинский министр обороны Рустем Умеров.

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны», — сообщил Умеров по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Он похвастался, что союзники Киева уже готовят для Украины новые пакеты помощи, заодно поблагодарив всех, кто всё ещё вбухивает в это деньги. К примеру, Германия на этот раз раскошелилась на €5 млрд, Бельгия дала один миллиард, Норвегия — €700 млн, Швеция — €440 млн, Нидерланды — €400 млн и Канада — $45 мл — маловато для Киева.