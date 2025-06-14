Ловивший покемонов в российском храме блогер похвастался политическим убежищем в Польше
Блогер Соколовский, игравший в Pokemon Go в храме, получил убежище в Польше
Руслан Соколовский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrsokolovsky
Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме в Екатеринбурге, получил политическое убежище в Польше. Об этом он сообщил в своих соцсетях
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mrsokolovsky
«Ура, мне одобрили политическое убежище в Польше», — написал Соколовский.
После снятия судимости блогер занялся криптовалютой и снял репортаж с необитаемого острова. Соколовский покинул Россию после начала СВО.
Напомним, в 2017 году Соколовский был осуждён на 3,5 года условно за видео, где он играл в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Позже срок сократили до двух лет и трёх месяцев.