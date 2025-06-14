Блевотина, разбитые лампы и бардак: Гимнасты Украины остались без медалей и разгромили номер отеля в ФРГ
Украинские гимнасты Верняев и Грик устроили погром в отеле в Германии после ЧЕ
Отель Dorint, в котором жили украинские гимнасты. Обложка © tripadvisor.ru
Украинские гимнасты устроили дебош в гостиничном номере Dorint в Германии после завершения чемпионата Европы. Об этом сообщило местное издание «Телеграф», ссылаясь на информацию от оргкомитета соревнований.
По данным журналистов, инцидент произошёл после завершения соревнований, который проходили в Лейпциге с 26 по 31 мая. Олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик, оставшись без медалей, повредили имущество отеля: сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а также засорили сифон в ванной и оставили блевотину. Украинское издание опубликовало фотографии разгромленного номера, назвав поведение спортсменов «свинством».
Оргкомитет чемпионата выставил украинской стороне счёт на 370 евро за ущерб и спецуборку номера. Как сообщает издание, Олег Верняев взял на себя расходы по возмещению ущерба.
По итогам чемпионата Европы сборная Украины завоевала одну бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, что на молодёжных соревнованиях по карате в Испании украинский спортсмен Евгений Мельник отказался пожать руку российскому каратисту Игорю Григорьеву на церемонии награждения. Инцидент произошёл после того, как Григорьев занял первое место, выступая под нейтральным флагом, а Мельник получил бронзу. Помимо российского спортсмена, украинец также не пожал руку спортсмену из Саудовской Аравии, занявшему второе место.