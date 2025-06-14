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14 июня, 19:14

Блевотина, разбитые лампы и бардак: Гимнасты Украины остались без медалей и разгромили номер отеля в ФРГ

Украинские гимнасты Верняев и Грик устроили погром в отеле в Германии после ЧЕ

Отель Dorint, в котором жили украинские гимнасты. Обложка © tripadvisor.ru

Отель Dorint, в котором жили украинские гимнасты. Обложка © tripadvisor.ru

Украинские гимнасты устроили дебош в гостиничном номере Dorint в Германии после завершения чемпионата Европы. Об этом сообщило местное издание «Телеграф», ссылаясь на информацию от оргкомитета соревнований.

По данным журналистов, инцидент произошёл после завершения соревнований, который проходили в Лейпциге с 26 по 31 мая. Олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик, оставшись без медалей, повредили имущество отеля: сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а также засорили сифон в ванной и оставили блевотину. Украинское издание опубликовало фотографии разгромленного номера, назвав поведение спортсменов «свинством».

  • Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»
    Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»
  • Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»
    Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»
  • Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»
    Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»

Номер, который разгромили украинские гимнасты. Фото © «Телеграф»

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Оргкомитет чемпионата выставил украинской стороне счёт на 370 евро за ущерб и спецуборку номера. Как сообщает издание, Олег Верняев взял на себя расходы по возмещению ущерба.

По итогам чемпионата Европы сборная Украины завоевала одну бронзовую медаль.

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Ранее сообщалось, что на молодёжных соревнованиях по карате в Испании украинский спортсмен Евгений Мельник отказался пожать руку российскому каратисту Игорю Григорьеву на церемонии награждения. Инцидент произошёл после того, как Григорьев занял первое место, выступая под нейтральным флагом, а Мельник получил бронзу. Помимо российского спортсмена, украинец также не пожал руку спортсмену из Саудовской Аравии, занявшему второе место.

Антон Голыбин
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