Блевотина, разбитые лампы и бардак: Гимнасты Украины остались без медалей и разгромили номер отеля в ФРГ

Украинские гимнасты устроили дебош в гостиничном номере Dorint в Германии после завершения чемпионата Европы. Об этом сообщило местное издание «Телеграф», ссылаясь на информацию от оргкомитета соревнований.

По данным журналистов, инцидент произошёл после завершения соревнований, который проходили в Лейпциге с 26 по 31 мая. Олимпийский чемпион Олег Верняев и Владислав Грик, оставшись без медалей, повредили имущество отеля: сломали две прикроватные лампы, настольную лампу и крышку унитаза, а также засорили сифон в ванной и оставили блевотину. Украинское издание опубликовало фотографии разгромленного номера, назвав поведение спортсменов «свинством».







Оргкомитет чемпионата выставил украинской стороне счёт на 370 евро за ущерб и спецуборку номера. Как сообщает издание, Олег Верняев взял на себя расходы по возмещению ущерба.

По итогам чемпионата Европы сборная Украины завоевала одну бронзовую медаль.