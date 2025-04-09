Украинский каратист отказался жать руку спортсмену из РФ на молодёжном турнире

На молодёжных соревнованиях в Испании 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия с российским спортсменом и совместной фотографии на пьедестале. Вместо этого подросток попросту ушёл. Видео случившегося распространяется в социальных сетях.

Момент случился в Испании во время церемонии награждения победителей молодёжных соревнований по карате. Российский спортсмен Игорь Григорьев занял на турнире первое место, выступая под нейтральным флагом. Серебро взял каратист Абдулла Албиши из Саудовской Аравии. Украинцу Евгению Мельнику досталось третье место. Отметим, что сопернику из Саудовской Аравии парень тоже не подал руки.