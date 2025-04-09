Украинский каратист отказался жать руку спортсмену из РФ на молодёжном турнире
На молодёжных соревнованиях в Испании 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия с российским спортсменом и совместной фотографии на пьедестале. Вместо этого подросток попросту ушёл. Видео случившегося распространяется в социальных сетях.
Евгений Мельник отказывается жать руку и фотографироваться с российским каратистом Игорем Григорьевым. Обложка © Telegram/Чемпионат
Момент случился в Испании во время церемонии награждения победителей молодёжных соревнований по карате. Российский спортсмен Игорь Григорьев занял на турнире первое место, выступая под нейтральным флагом. Серебро взял каратист Абдулла Албиши из Саудовской Аравии. Украинцу Евгению Мельнику досталось третье место. Отметим, что сопернику из Саудовской Аравии парень тоже не подал руки.
Напомним, что такая манера поведения в последнее время стала традицией среди украинских спортсменов. За примерами далеко ходить не придётся: летом 2023 года украинская фехтовальщица Ольга Харлан вместо рукопожатия с российской соперницей уколола её концом сабли, устроив большой общественный скандал на ЧМ-2023. В прошлом году ситуация повторилась — представляющая Незалежную фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась жать руку спортсменке из РФ на ЧЕ-2024. А в октябре того же года игроки состава NaVi по киберспортивной дисциплине CS2 отказались от командного рукопожатия с россиянами из Virtus.Pro на IEM Rio 2024.
Telegram/Чемпионат