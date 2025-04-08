Вряд ли кто-то сможет назвать мировой рекорд, достигнутый Захарченко – просто потому, что такого рекорда нет. А вот что в его спортивной биографии точно есть – так это дисквалификация на неопределённый срок за попытку сдачи матча в 2017 году. Вдуматься только: спортсмен, рождённый в России, перешёл в украинские клубы (причём сделал это уже в тот период, когда неонацизм на Украине набирал силу), а затем попытался «слить» матч, играя за тех, к кому сбежал! Вот уж действительно – предавший однажды всегда предаст ещё раз. А предателей не любят нигде.