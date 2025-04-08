Украинец – это диагноз: В ГД предрекли незавидную судьбу злобному вратарю, огрызнувшемуся на Овечкина
Депутат Журавлёв назвал украинского хоккеиста Захарченко злобным и ограниченным
Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко. Обложка © sport.ua
В Госдуме предрекли незавидную судьбу вратарю сборной Украины по хоккею Эдуарду Захарченко, который пожелал россиянину Александру Овечкину получить страшные травмы. Так, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв объяснил, почему от агрессивных украинских спортсменов скоро устанет весь мир, а депутат Амир Хамитов напомнил про «заслуги» Захарченко, которыми никто на Украине не гордится.
Украинец — это становится диагнозом. Злобный, ограниченный, люто ненавидящий русских и всех остальных неукраинцев, с явными отклонениями в сторону крайней жестокости. Жаль, что этот психотип добрался и до спорта, который вообще должен быть вне политики. Там радуются победам коллег Индия и Пакистан; и даже бывает, что Китай и Тайвань обнимаются на одном пьедестале, но украинцам такое чувство неведомо.
Он напомнил, как украинские спортсмены и спортсменки, вопреки всем правилам, не подают руки соперникам, желают, чтобы российским атлетам «оторвало ноги». А потом, как глава украинской федерации футбола Андрей Шевченко, которого не избрали в исполком УЕФА, удивляются: «А нас-то за что».
«А вот именно за это агрессивных и маловменяемых украинцев скоро терпеть устанет весь свет — помяните моё слово», — заключил Журавлёв.
Его коллега, депутат ГД Амир Хамитов, напомнил, что вратарь Захарченко, в отличие от Овечкина, не поставил никакого рекорда и не завоевал народной любви, зато в его спортивной биографии есть дисквалификация за попытку «сдачи» матча.
Вряд ли кто-то сможет назвать мировой рекорд, достигнутый Захарченко – просто потому, что такого рекорда нет. А вот что в его спортивной биографии точно есть – так это дисквалификация на неопределённый срок за попытку сдачи матча в 2017 году. Вдуматься только: спортсмен, рождённый в России, перешёл в украинские клубы (причём сделал это уже в тот период, когда неонацизм на Украине набирал силу), а затем попытался «слить» матч, играя за тех, к кому сбежал! Вот уж действительно – предавший однажды всегда предаст ещё раз. А предателей не любят нигде.
Поэтому, делает вывод Хамитов, единственный удел горе-вратаря – изрыгать яд на тех, кто благодаря своему труду добивается того, о чём таким «захарченкам» приходится только мечтать.
Напомним, что на днях россиянин Александр Овечкин забросил свою 895 шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Спортсмена поздравил российский лидер Владимир Путин, а также десятки мировых звёзд. Что, видимо, не давало спокойно спать вратарю сборной Украины Эдуарду Захарченко, который пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги».