«Великий не заметит комара»: В РФ ответили украинскому вратарю, пожелавшему оторванных ног Овечкину

Банальная зависть и недалёкость. Такими словами первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал скандальное высказывание вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который пожелал, чтобы российскому рекордсмену НХЛ по голам Александру Овечкину «оторвало ноги».

«Мне комментировать даже сложно, потому что я опешил. Как он стал вратарём, непонятно. Потому что вратарю нужно проявлять смекалку. А здесь такое недалёкое заявление», — приводит слова Свищёва «Лента.ру».

По словам депутата, Захарченко сделал такое скандальное заявление, чтобы попасть в заголовки СМИ, так как его никто не знал до этого. Свищёв пожелал Овечкину не обращать внимания на глупые высказывания.

Парламентарий назвал российского хоккеиста великим и выразил мнение, что он даже не заметит слова «комара» Захарченко. Овечкину стоя аплодирует весь мир, отметил Свищёв. Депутат выразил надежду, что он продолжит радовать поклонников заброшенными шайбами, а его рекорд простоит ещё многие десятилетия.