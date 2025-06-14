Не напугаете: Патриарх Кирилл рассказал о встрече с истребителями НАТО по пути в Калининград

Патриарх Кирилл заявил, что во время его полёта в Калиниградскую область, самолёту навстречу вылетела военная авиация НАТО. Предстоятель рассказал об этом инциденте в ходе встречи с духовенством в православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

«Вот летит патриарх на пассажирском самолёте. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и всё приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос «на завал» западным политикам: Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!» — предупредил он.

Глава РПЦ выразил недоумение действиями западных стран, которые, по его мнению, провоцируют эскалацию, ведущую к углублению конфликта между Востоком и Западом. При этом он призвал не идти на поводу у разжигателей войны. Также патриарх подчеркнул особый путь российской цивилизации, который, как он считает, остаётся привлекательным для многих людей в мире.