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Регион
15 июня, 03:54

Российская бодибилдерша Юлия Родина утонула в Таиланде

Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia

Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia

Российская спортсменка Юлия Родина, занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде. Инцидент произошёл на пляже Банг-Тао, расположенном на Пхукете. Об этом сообщила её коллега Наталья Маркеленкова в социальных сетях.

По предварительным данным, Родина не смогла справиться с отбойным течением. Очевидцы утверждают, что спортсменку извлекли из воды уже без признаков жизни.

«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — написала Наталья.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать женщину в течение суток. Однако, несмотря на все усилия, спасти её не удалось.

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Ранее в Таганроге в отеле утонула 63-летняя женщина. По словам свидетелей, пенсионерка употребляла спиртные напитки в баре отеля, а затем решила искупаться в бассейне. Отдыхающие вытащили женщину из воды, однако прибывшие медики констатировали её смерть. Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Антон Голыбин
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