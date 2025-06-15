Российская бодибилдерша Юлия Родина утонула в Таиланде

Российская спортсменка Юлия Родина, занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде. Инцидент произошёл на пляже Банг-Тао, расположенном на Пхукете. Об этом сообщила её коллега Наталья Маркеленкова в социальных сетях.

По предварительным данным, Родина не смогла справиться с отбойным течением. Очевидцы утверждают, что спортсменку извлекли из воды уже без признаков жизни.

«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — написала Наталья.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать женщину в течение суток. Однако, несмотря на все усилия, спасти её не удалось.