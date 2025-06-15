Российская бодибилдерша Юлия Родина утонула в Таиланде
Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia
Российская спортсменка Юлия Родина, занимавшаяся бодибилдингом, погибла в Таиланде. Инцидент произошёл на пляже Банг-Тао, расположенном на Пхукете. Об этом сообщила её коллега Наталья Маркеленкова в социальных сетях.
По предварительным данным, Родина не смогла справиться с отбойным течением. Очевидцы утверждают, что спортсменку извлекли из воды уже без признаков жизни.
«Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао», — написала Наталья.
Врачи скорой помощи пытались реанимировать женщину в течение суток. Однако, несмотря на все усилия, спасти её не удалось.
Ранее в Таганроге в отеле утонула 63-летняя женщина. По словам свидетелей, пенсионерка употребляла спиртные напитки в баре отеля, а затем решила искупаться в бассейне. Отдыхающие вытащили женщину из воды, однако прибывшие медики констатировали её смерть. Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.