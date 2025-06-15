Димон из «Бумера» после 20 лет брака разводится с женой, родившей ему четверых детей

Актёр Андрей Мерзликин, исполнивший роль Димона «Ошпаренного» в культовом фильме «Бумер» и его жена Анна расстаются после 20 лет брака. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Сообщается, что инициатором развода стал сам Мерзликин.

В мировой суд 4 июня было подано исковое заявление о разводе от имени актёра. Первая беседа в рамках бракоразводного процесса состоится 19 июня. Ни Андрей, ни Анна пока официально не прокомментировали ситуацию.

Раньше Андрей и Анна часто посещали светские мероприятия вместе, однако в последнее время Андрей появляется на них в одиночестве. Кроме того, в этом году они не отметили годовщину свадьбы в социальных сетях. У пары двое сыновей и две дочери. Супруги воспитывают 18-летнего Фёдора, 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и 10-летнего Макара.