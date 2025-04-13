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13 апреля, 14:37

Звезда «Бумера» Мерзликин согласился рекламировать китайские машины за кругленькую сумму

Mash: Актёр Мерзликин согласен стать рекламным лицом китайских авто за ₽20 млн

Андрей Мерзликин. Обложка © ТАСС /Сергей Булкин

Андрей Мерзликин. Обложка © ТАСС /Сергей Булкин

Актёр Андрей Мерзликин согласился рекламировать китайские автомобили. За это звезда фильма «Бумер» просит 20 миллионов рублей и машину в подарок или в аренду на год, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист уже получил предложение сняться в рекламе китайского автобренда. За полгода амбассадорства он просит 10 миллионов рублей с учётом налогов, за год — 20 миллионов. Мерзликин согласен сняться в роликах для социальных сетей, телевидения и городских баннеров.

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Ранее экс-капитан сборной России Андрей Аршавин впервые за 15 лет согласился стать лицом российских чипсов. Долгое время футболист отказывался от рекламы из-за насмешек в социальных сетях, но готов закрыть глаза на подколы за 20 миллионов рублей.

Алена Пенчугина
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