Звезда «Бумера» Мерзликин согласился рекламировать китайские машины за кругленькую сумму
Mash: Актёр Мерзликин согласен стать рекламным лицом китайских авто за ₽20 млн
Андрей Мерзликин. Обложка © ТАСС /Сергей Булкин
Актёр Андрей Мерзликин согласился рекламировать китайские автомобили. За это звезда фильма «Бумер» просит 20 миллионов рублей и машину в подарок или в аренду на год, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, артист уже получил предложение сняться в рекламе китайского автобренда. За полгода амбассадорства он просит 10 миллионов рублей с учётом налогов, за год — 20 миллионов. Мерзликин согласен сняться в роликах для социальных сетей, телевидения и городских баннеров.
Ранее экс-капитан сборной России Андрей Аршавин впервые за 15 лет согласился стать лицом российских чипсов. Долгое время футболист отказывался от рекламы из-за насмешек в социальных сетях, но готов закрыть глаза на подколы за 20 миллионов рублей.