Звезда «Бумера» Мерзликин согласился рекламировать китайские машины за кругленькую сумму

Актёр Андрей Мерзликин согласился рекламировать китайские автомобили. За это звезда фильма «Бумер» просит 20 миллионов рублей и машину в подарок или в аренду на год, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист уже получил предложение сняться в рекламе китайского автобренда. За полгода амбассадорства он просит 10 миллионов рублей с учётом налогов, за год — 20 миллионов. Мерзликин согласен сняться в роликах для социальных сетей, телевидения и городских баннеров.