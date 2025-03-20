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20 марта, 09:19

Аршавин согласился стать лицом российских чипсов за 20 млн рублей

«Mash на спорте»: Впервые за 15 лет Аршавин может стать лицом чипсов в России

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин впервые за 15 лет может стать лицом российских чипсов. Долгое время футболист отказывался от рекламы из-за насмешек в социальных сетях. Закрыть глаза на подколы спортсмен готов за 20 миллионов рублей, сообщает «Mash на спорте».

В телеграм-канале уточнили, что Аршавин готов согласиться не только на рекламу, но и на офлайн-мероприятия. Однако контракт с экс-полузащитником удастся заключить только на год.

В начале 2010-х футболист был одним из самых популярных российских спортсменов. Тогда с ним и заключили первые рекламные контракты. Однако на Евро-2012 Аршавина ждал провал. Ему стали часто припоминать ту самую рекламу чипсов, и он решил больше не сниматься в подобном.

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Ранее Аршавин рассказывал, что все заработанные деньги привёз в Россию. Спортсмен, который с 2009 по 2013 год защищал цвета лондонского клуба, признался, что все заработанные в Англии средства он вернул на родину. Он не вывозил деньги за границу, предпочитая инвестировать их в РФ. Только за участие в рекламных кампаниях, таких как Pepsi и Lay's, футболист получил около 250–300 тысяч долларов или евро.

Алена Пенчугина
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