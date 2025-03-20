Аршавин согласился стать лицом российских чипсов за 20 млн рублей

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин впервые за 15 лет может стать лицом российских чипсов. Долгое время футболист отказывался от рекламы из-за насмешек в социальных сетях. Закрыть глаза на подколы спортсмен готов за 20 миллионов рублей, сообщает «Mash на спорте».

В телеграм-канале уточнили, что Аршавин готов согласиться не только на рекламу, но и на офлайн-мероприятия. Однако контракт с экс-полузащитником удастся заключить только на год.

В начале 2010-х футболист был одним из самых популярных российских спортсменов. Тогда с ним и заключили первые рекламные контракты. Однако на Евро-2012 Аршавина ждал провал. Ему стали часто припоминать ту самую рекламу чипсов, и он решил больше не сниматься в подобном.