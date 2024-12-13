Андрей Аршавин рассказал, что все заработанные деньги привёз в Россию

Бывший футболист сборной России и легендарный игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин поделился подробностями своей финансовой стратегии в интервью для программы «Карты, деньги, два мяча». Спортсмен, который с 2009 по 2013 год защищал цвета лондонского клуба, признался, что все заработанные в Англии средства он вернул на родину.

В ответ на вопрос о том, как он распоряжался своими гонорарами, Аршавин отметил, что не вывозил деньги за границу, предпочитая инвестировать их в России. «Я сохранил значительную часть своих средств и привёз их домой», — подчеркнул футболист, ныне занимающий пост заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».

Аршавин также рассказал о своих расходах: «Конечно, я тратил деньги, но сохранил их значительное количество». Среди трат — покупка недвижимости и поддержка семьи. У Аршавина шестеро детей, и он регулярно выплачивает алименты. По его словам, на первых четырёх детей он отдаёт почти половину своих доходов, однако точные суммы не раскрывает, чтобы не нарушить условия контрактов с «Матч ТВ» и «Зенитом».

Интересно, что за участие в рекламных кампаниях, таких как Pepsi и Lay's, Аршавин получил около 250–300 тысяч долларов или евро. В интернете ходят слухи о более крупных суммах, но футболист уточнил, что такие цифры могли быть актуальны за более продолжительный период.

Аршавин подчеркнул, что его финансовая стратегия была направлена на сохранение и приумножение капитала в России, что стало возможным благодаря его осознанному подходу к расходам и инвестициям.