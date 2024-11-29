Вижу на 20%: Аршавин рассказал о серьёзных проблемах со зрением

Андрей Аршавин в интервью программе «Карты, деньги, два мяча» рассказал о проблемах со зрением. Футболист признался, что врачи поставили ему серьёзный диагноз, и теперь он видит только на 20%.

«Мне сказали, что я дальнозоркий. Близоруким это помогает, а дальнозорким… Единицы у меня всё равно не будет, читать я буду в очках. Потом мне сказали, что у меня будет катаракта, скорее всего, и мне нужно будет менять хрусталики», — сообщил Аршавин. Эти слова стали шоком для поклонников спортсмена, ведь многие из них привыкли видеть его в отличной физической форме.

Аршавин рассказал, что по совету врачей откладывает коррекцию зрения, поскольку это потребует сложного вмешательства. Он отметил, что проблемы со здоровьем сильно повлияли на его привычный образ жизни. Хотя ухудшение зрения среди спортсменов встречается не так часто, Аршавин остаётся оптимистом и надеется найти решение в будущем.

Андрей Аршавин — один из самых ярких футболистов России. Он начал свою карьеру в петербургском «Зените», где быстро стал лидером команды, а затем продолжил её в лондонском «Арсенале», завоевав признание за своё мастерство и скорость. В 2009 году Аршавин был признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

После возвращения в «Зенит» в 2012 году на правах аренды спортсмен ещё несколько лет продолжал выступать на высоком уровне. В 2015 он решил попробовать свои силы в российском клубе «Кубань», а затем продолжил карьеру в Казахстане, где подписал контракт с «Кайратом». Он завершил карьеру в большом футболе в 2018 году и сосредоточился на другой деятельности.

Аршавин остаётся одним из самых узнаваемых и уважаемых спортсменов страны. В интервью он подчеркнул, что с возрастом приходится менять отношение к физическим проблемам и приспосабливаться к новым условиям жизни. «Главное — не терять дух и стремиться к жизни с оптимизмом», — отметил бывший футболист.