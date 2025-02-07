«Таинственным образом потеряла нос»: Штурм показала, как сейчас выглядит экс-жена Аршавина

Певица Наталья Штурм записала видео с Алисой Казьминой — бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина. На кадрах виден результат сложной пластической операции на носу.

Наталья Штурм с Алисой Аршавиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm

В своих социальных сетях Штурм анонсировала программу «Звёзды сошлись», в которой расскажут непростую историю Аршавиной. По словам певицы, Алиса «таинственным образом потеряла нос», после чего от неё отвернулись все, «даже родственники».

«Без денег, без любимого, без поддержки изуродованная женщина оказалась с детьми на улице. Но она выдержала всё это, и произошло невероятное», — написала Наталья.