«Таинственным образом потеряла нос»: Штурм показала, как сейчас выглядит экс-жена Аршавина
Певица Штурм показала, как сейчас выглядит Аршавина после операции на носу
Певица Наталья Штурм записала видео с Алисой Казьминой — бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина. На кадрах виден результат сложной пластической операции на носу.
Наталья Штурм с Алисой Аршавиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm
В своих социальных сетях Штурм анонсировала программу «Звёзды сошлись», в которой расскажут непростую историю Аршавиной. По словам певицы, Алиса «таинственным образом потеряла нос», после чего от неё отвернулись все, «даже родственники».
«Без денег, без любимого, без поддержки изуродованная женщина оказалась с детьми на улице. Но она выдержала всё это, и произошло невероятное», — написала Наталья.
Напомним, что ранее Казьмина сама показывала нос после пластической операции. Одно время ходили слухи, что причиной её состояния якобы стал сифилис. Однако сама Алиса заявила, что страдает от аутоиммунного заболевания, которое и привело к потере носа. Большинство пластических хирургов отказались проводить операцию, но за дело взялся Денис Агапов из Санкт-Петербурга. В течение полутора лет команда врачей создавала для бывшей жены футболиста новый нос.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nataliashturm