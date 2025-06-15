Будущие Атлантиды: Названы штаты США, которым грозит исчезновение из-за «всемирного потопа»

США рискуют столкнуться с глобальной катастрофой на своей территории, так как в 2050 году предполагается массовое затопление многих американских городов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования Climate Central.

«Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой», — утверждается в тексте.

Больше всего затопление коснётся штатов Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк. Под угрозой окажутся многие достопримечательности страны. Так, знаменитая статуя Свободы может на половину уйти под воду.