Будущие Атлантиды: Названы штаты США, которым грозит исчезновение из-за «всемирного потопа»
Daily Mail: Четыре штата США и статуя Свободы уйдут под воду в 2050 году
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США рискуют столкнуться с глобальной катастрофой на своей территории, так как в 2050 году предполагается массовое затопление многих американских городов. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследования Climate Central.
«Их новая интерактивная карта показывает мрачный сценарий для американских городов у берегов, многие из которых, как ожидается, к 2050 году окажутся под водой», — утверждается в тексте.
Больше всего затопление коснётся штатов Луизиана, Джорджия, Флорида и Нью-Йорк. Под угрозой окажутся многие достопримечательности страны. Так, знаменитая статуя Свободы может на половину уйти под воду.
Ранее американский учёный Чан Томас детально описал конец света на Земле. По его утверждению, глобальные природные катаклизмы случаются на планете каждые 6500 лет. Свою теорию бывший сотрудник ВВС США и экстрасенс объяснил в книге «История Адама и Евы» в 1963 году, но ЦРУ запретили и засекретили его работу. Мир узнал о научных изысканиях Томаса лишь в 2013 году.