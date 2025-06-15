Китай заподозрили в попытке оставить истребители США без редкоземельных магнитов
Reuters: Китай может не дать разрешение на экспорт редкоземельных магнитов в США
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Китай не давал обязательства оформить разрешение на экспорт ряда редкоземельных магнитов, которые используются американскими инженерами для создания истребителей и ракетных систем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Пекин не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем», — отмечается в материале.
Так, в двигателе F-35 используется магнит, содержащий сплав кобальта и самария. Ранее появились сообщения, что Китай на переговорах в Лондоне якобы согласился ускорить рассмотрение заявок от предприятий США, но ограничил действие разрешения сроком в полгода.
Напомним, Китай является безусловным лидером по объёму разведанных запасов редкоземельных металлов (РЗМ) в мире. Они оцениваются в 44 млн тонн. Bloomberg написало, что Китай применяет редкоземельные металлы как оружие в торговой войне с США. Пекин ввёл пошлины в размере 34% на все товары из США, а также усилил экспортный контроль в отношении семи редкоземельных элементов (гадолиний, диспрозий, скандий, самарий, тербий, лютеций и иттрий). Tesla, Ford и Lockheed Martin (производит F-35) обеспокоены по поводу экспортных ограничений со стороны Китая.