Китай заподозрили в попытке оставить истребители США без редкоземельных магнитов

Китай не давал обязательства оформить разрешение на экспорт ряда редкоземельных магнитов, которые используются американскими инженерами для создания истребителей и ракетных систем. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Пекин не обязался предоставлять разрешение на экспорт некоторых специализированных редкоземельных магнитов, которые необходимы военным поставщикам США для истребителей и ракетных систем», — отмечается в материале.

Так, в двигателе F-35 используется магнит, содержащий сплав кобальта и самария. Ранее появились сообщения, что Китай на переговорах в Лондоне якобы согласился ускорить рассмотрение заявок от предприятий США, но ограничил действие разрешения сроком в полгода.