Китай сделал хитрый ход в торговой войне с Трампом, ударив его в больное место
Bloomberg: Китай применяет редкозёмы как оружие в торговой войне с США
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Китай применяет редкоземельные металлы как оружие в торговой войне с США. Об этом говорится в материале Bloomberg, где прокомментировали новые экспортные ответные ограничения Пекина.
Ранее Китай ввёл пошлины в размере 34% на все товары из США, а также усилил экспортный контроль в отношении семи редкоземельных элементов (гадолиний, диспрозий, скандий, самарий, тербий, лютеций и иттрий). Решение Пекина, по словам американских журналистов, может дестабилизировать мировые рынки основных материалов, которые применяют при создании высокотехнологичных товаров — от авто до оружия. Такие меры Китай принял в ответ на введение США новых торговых пошлин в размере 34%. Но с учётом предыдущих показатель в отношении КНР вырос до 54%.
Китай занимает первое место в мире по объёму редкозёмов (почти 70%). Уточняется, что ранее КНР уже вводила похожие санкции против США, ограничив поставки германия, сурьмы, галлия и графита. Также, по данным СМИ, ограничения не затронули празеодим и неодим, которые используют в мощных магнитах. Пекин мог оставить их сейчас, чтобы ограничить поставки в будущем, говоритсяя в статье.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Основная ставка составила 10%, но для китайских товаров установлен тариф в 34%. Пекин в ответ обложил весь импорт из США зеркальными пошлинами.
Ранее власти США предупредили главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможных «серьёзных последствиях», если он решит не подписывать предложенное соглашение. Соединённые Штаты, которые ранее проявляли интерес к редкоземельным ресурсам Украины, теперь стремятся извлечь выгоду из более обширного спектра экономических активов страны, что может подтолкнуть Киев к отказу от сделки.