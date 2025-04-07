Китай сделал хитрый ход в торговой войне с Трампом, ударив его в больное место

Китай применяет редкоземельные металлы как оружие в торговой войне с США. Об этом говорится в материале Bloomberg, где прокомментировали новые экспортные ответные ограничения Пекина.

Ранее Китай ввёл пошлины в размере 34% на все товары из США, а также усилил экспортный контроль в отношении семи редкоземельных элементов (гадолиний, диспрозий, скандий, самарий, тербий, лютеций и иттрий). Решение Пекина, по словам американских журналистов, может дестабилизировать мировые рынки основных материалов, которые применяют при создании высокотехнологичных товаров — от авто до оружия. Такие меры Китай принял в ответ на введение США новых торговых пошлин в размере 34%. Но с учётом предыдущих показатель в отношении КНР вырос до 54%.

Китай занимает первое место в мире по объёму редкозёмов (почти 70%). Уточняется, что ранее КНР уже вводила похожие санкции против США, ограничив поставки германия, сурьмы, галлия и графита. Также, по данным СМИ, ограничения не затронули празеодим и неодим, которые используют в мощных магнитах. Пекин мог оставить их сейчас, чтобы ограничить поставки в будущем, говоритсяя в статье.