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15 июня, 13:13

Крымский мост встал: Тысяча автомобилей увязла в многочасовой пробке

Перед Крымским мостом скопилась пробка из тысячи автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Крымский мост вновь столкнулся с масштабными заторами: к 15:00 мск число автомобилей, ожидающих проезда, превысило 1,1 тысячи. По данным оперативных служб, на подъездах к переправе со стороны Керчи скопилось 700 машин, а с таманской — 430.

Водителям с обеих сторон приходится проводить в ожидании около двух часов. Ситуация значительно ухудшилась с полудня, когда в пробках насчитывалось немногим более 600 транспортных средств.

На видео сняли 10-километровую пробку под Иркутском после перехвата фуры с дронами ВСУ
На видео сняли 10-километровую пробку под Иркутском после перехвата фуры с дронами ВСУ

До этого внушительная пробка у Крымского моста образовывалась 12 июня. Тогда возле переправы скопилось около 700 транспортных средств. При этом на керченской стороне было свободно, а движение шло без задержек.

Владимир Озеров
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