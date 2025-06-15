Крымский мост встал: Тысяча автомобилей увязла в многочасовой пробке
Перед Крымским мостом скопилась пробка из тысячи автомобилей
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Крымский мост вновь столкнулся с масштабными заторами: к 15:00 мск число автомобилей, ожидающих проезда, превысило 1,1 тысячи. По данным оперативных служб, на подъездах к переправе со стороны Керчи скопилось 700 машин, а с таманской — 430.
Водителям с обеих сторон приходится проводить в ожидании около двух часов. Ситуация значительно ухудшилась с полудня, когда в пробках насчитывалось немногим более 600 транспортных средств.
До этого внушительная пробка у Крымского моста образовывалась 12 июня. Тогда возле переправы скопилось около 700 транспортных средств. При этом на керченской стороне было свободно, а движение шло без задержек.