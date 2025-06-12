Сотни машин скопились в очереди у Крымского моста

По данным Telegram-канала, посвящённого оперативной обстановке у Крымского моста, на подъезде со стороны Тамани скопилось более 720 автомобилей, ожидающих досмотра и проезда. Время ожидания составляет порядка двух часов по состоянию на 09:00 по московскому времени.

В то же время на керченской стороне заторов перед пунктом досмотра не зафиксировано, и движение проходит без задержек.