Сотни машин скопились в очереди у Крымского моста
Свыше 700 автомобилей скопились на подходе к мосту в Крым
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По данным Telegram-канала, посвящённого оперативной обстановке у Крымского моста, на подъезде со стороны Тамани скопилось более 720 автомобилей, ожидающих досмотра и проезда. Время ожидания составляет порядка двух часов по состоянию на 09:00 по московскому времени.
В то же время на керченской стороне заторов перед пунктом досмотра не зафиксировано, и движение проходит без задержек.
На прошлой неделе движение по Крымскому мосту перекрывалось на три часа. На Украине заявили об успешном ударе по Крымскому мосту, но не привели никаких доказательств этого. Сейчас мост работает в штатном режиме.