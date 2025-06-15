Rest In Peace: Чем опасно отбойное течение, убившее бодибилдершу Родину в Таиланде
RG.ru: Скорость отбойного течения, убившего Юлию Родину, может достигать 15 км/ч
Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia
Сильное течение, с которым не смогла справиться российская бодибилдерша Юлия Родина, называется «отбойным» только в русском языке. На Западе распространён термин «РИП-течение», который происходит от фразы Rest In Peace, то есть «покойся с миром». Этого факта достаточно, чтобы ощутить всю опасность природного явления, но есть и другие.
Так, скорость отбойного течения может достигать аж 15 км/ч, сообщает RG.ru. Его коварство заключается в том, что сильный поток, уносящий неопытных пловцов в открытое море, обычно не проявляется у берега. Поэтому человек без опаски входит в воду. Кстати, встречаются эти явления и в России.
Даже небольшое внутреннее море не считается полностью безопасным. Обычно местные власти и жители хорошо знают такие участки побережья и предупреждают о них туристов. Отбойное течение возникает по сути как откатный поток, который формируется под воздействием ветра, дующего в сторону берега, вызывая скопление воды у суши. Чаще всего оно появляется в самой глубокой части побережья. Ширина такого течения может превышать 50 метров.
Напомним, ранее Life.ru сообщил, что российская спортсменка Юлия Родина погибла в Таиланде. Трагедия произошла на пляже Банг-Тао на Пхукете. По предварительным данным, она не смогла справиться с отбойным течением.