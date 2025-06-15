Rest In Peace: Чем опасно отбойное течение, убившее бодибилдершу Родину в Таиланде

Сильное течение, с которым не смогла справиться российская бодибилдерша Юлия Родина, называется «отбойным» только в русском языке. На Западе распространён термин «РИП-течение», который происходит от фразы Rest In Peace, то есть «покойся с миром». Этого факта достаточно, чтобы ощутить всю опасность природного явления, но есть и другие.

Так, скорость отбойного течения может достигать аж 15 км/ч, сообщает RG.ru. Его коварство заключается в том, что сильный поток, уносящий неопытных пловцов в открытое море, обычно не проявляется у берега. Поэтому человек без опаски входит в воду. Кстати, встречаются эти явления и в России.

Даже небольшое внутреннее море не считается полностью безопасным. Обычно местные власти и жители хорошо знают такие участки побережья и предупреждают о них туристов. Отбойное течение возникает по сути как откатный поток, который формируется под воздействием ветра, дующего в сторону берега, вызывая скопление воды у суши. Чаще всего оно появляется в самой глубокой части побережья. Ширина такого течения может превышать 50 метров.