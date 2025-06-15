Россиянин ворвался в администрацию Донецка и украл полотенца
Пьяный мужчина задержан за кражу полотенец из администрации ростовского Донецка
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Мужчина проник в администрацию Донецка Ростовской области и похитил пакет с полотенцами. Вскоре его задержали, выяснилось, что похититель злоумышленник был пьян.
« Установлено, что фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин украл из «Газели» две коробки с сервелатом и ушёл восвояси. Преступление попало на видео.