Россиянин ворвался в администрацию Донецка и украл полотенца

Мужчина проник в администрацию Донецка Ростовской области и похитил пакет с полотенцами. Вскоре его задержали, выяснилось, что похититель злоумышленник был пьян.

« Установлено, что фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.