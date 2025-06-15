ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 19:47

Россиянин ворвался в администрацию Донецка и украл полотенца

Пьяный мужчина задержан за кражу полотенец из администрации ростовского Донецка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus and Blur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus and Blur

Мужчина проник в администрацию Донецка Ростовской области и похитил пакет с полотенцами. Вскоре его задержали, выяснилось, что похититель злоумышленник был пьян.

« Установлено, что фигурант в результате алкогольного опьянения повредил стеклопакет двери с задней стороны здания и проник в помещение, откуда похитил пакет с полотенцами», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12-килограммовый кубок по теннису украли прямо с корта на турнире в Новгороде
12-килограммовый кубок по теннису украли прямо с корта на турнире в Новгороде

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин украл из «Газели» две коробки с сервелатом и ушёл восвояси. Преступление попало на видео.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar