Врач раскрыл, насколько эффективен народный метод лечения горла от Николая Баскова

Народный метод лечения горла, которым пользуется российский певец Николай Басков, называется «голосоречевая гигиена». Он помогает снять напряжение с голосовых связок и голосового аппарата. Режим молчания способствует исчезновению отёка, снятию напряжения и воспаления, после чего голос постепенно возвращается к норме. Об этом рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Кандидат медицинских наук отметил, что в организме человека есть надгортанник, который закрывает вход в гортань каждый раз при проглатывании пищи, воды или растворов для полоскания. При полоскании горла или использовании спрея раствор не попадает в гортаноглотку, поэтому лучше всего соблюдать голосовой покой.

«Всё-таки профессионалы знают, когда они уже голос надорвали, есть сильное воспаление, которое требует врачебного внимания и лечебных процедур. Поэтому певец делает всё правильно», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».