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16 июня, 07:46

Врач раскрыл, насколько эффективен народный метод лечения горла от Николая Баскова

Лор Зайцев высоко оценил народный метод лечения горла от Николая Баскова

Николай Басков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nikolaibaskov

Николай Басков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nikolaibaskov

Народный метод лечения горла, которым пользуется российский певец Николай Басков, называется «голосоречевая гигиена». Он помогает снять напряжение с голосовых связок и голосового аппарата. Режим молчания способствует исчезновению отёка, снятию напряжения и воспаления, после чего голос постепенно возвращается к норме. Об этом рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Кандидат медицинских наук отметил, что в организме человека есть надгортанник, который закрывает вход в гортань каждый раз при проглатывании пищи, воды или растворов для полоскания. При полоскании горла или использовании спрея раствор не попадает в гортаноглотку, поэтому лучше всего соблюдать голосовой покой.

«Всё-таки профессионалы знают, когда они уже голос надорвали, есть сильное воспаление, которое требует врачебного внимания и лечебных процедур. Поэтому певец делает всё правильно», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

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Напомним, ранее Николай Басков рассказал, как борется с недугами. Оказалась, что артист при проблемах с голосом практикует уникальную аскезу на Телецком озере: 36 часов абсолютного молчания, без книг, телевизора и общения.

Борис Эльфанд
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