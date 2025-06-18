Зловещий трофей: как поиски «Золотой совы» во Франции привели к разорениям, разрушениям семей и сумасшествию Осенью 2024 года завершилась охота за сокровищем, в которой приняли участие сотни тысяч кладоискателей. Двое из них смогли разгадать тайну «Золотой совы» — драгоценной статуэтки стоимостью в сотни тысяч евро. О том, как им это удалось, — в материале Life.ru. 18 июня, 06:01 «Золотую сову», оставленную любителем головоломок, искали почти по всей Европе. Коллаж © Life.ru. Обложка © Youtube / FabienOlicard, © Shutterstock / FOTODOM / Dream79

В мае 2025 года организаторы игры наконец раскрыли, где именно была спрятана сова и как правильно нужно было расшифровать загадки, указывающие на место клада. Однако предложенные ответы вызвали смешанные чувства: многие участники были разочарованы и озадачены, а некоторые даже начали сомневаться в реальности существования сокровища.

Тайна «Золотой совы» была спрятана в книге с головоломками

Почти каждый клад ассоциируется с легендами и необычными историями. Как правило, чтобы заинтересовать людей, недостаточно просто иметь в наличии что-то дорогостоящее. Вкус победе придают загадочные карты, мистические обстоятельства и приключения. «Золотая сова» стала исключением из этого правила. Её создатель вёл вполне обычный образ жизни и увлекался головоломками. Именно это увлечение стало отправной точкой всей истории.

Регис Хаузер, живший во Франции и работавший маркетинговым консультантом, задумал организовать охоту за сокровищем ещё в конце 1970-х годов, когда ему было около 30 лет. По его замыслу, главной ценностью должен был стать не сам клад, а процесс поиска и разгадывания загадок. При этом сумма вознаграждения была весьма внушительной — миллион франков.

Почти 15 лет он трудился над созданием головоломки, которая состояла из 11 сложных загадок. Каждая из них требовала разгадки, а ответы на них образовывали тайное послание — двенадцатую загадку, указывающую на место нахождения клада.

В поисках визуального оформления он обратился к художнику Мишелю Беккеру. Иллюстрации, созданные Беккером, также содержали скрытые подсказки.

Мишель Беккер рисовал иллюстрации со скрытыми ключами к «Золотой сове». Фото © Wikipedia

В 1993 году Беккер вложил собственные средства в создание самой «Золотой совы» — массивной статуэтки из золота и серебра с инкрустацией из бриллиантов. Её сегодняшняя оценочная стоимость составляет порядка 240 тысяч евро (примерно 22 миллиона рублей). Хаузер положил оригинал в банковский сейф, а бронзовую копию отвез к месту зарытия.

Клад лучше прятать там, где его никто не может случайно обнаружить. Поэтому процедура зарытия прошла без сучка и задоринки. По дороге Хаузер встретил всего одного человека — мужчину, гулявшего с собакой по кличке Дракула, что он хорошо запомнил.

Ночью Хаузер выкопал яму и положил туда бронзовую статуэтку, привезённую с собой в багажнике.

15 мая 1993 года во Франции вышла книга «По следам Золотой совы» с загадками, которые, по обещанию автора, должны были привести к нахождению бронзовой копии, а следовательно — к получению золотого оригинала. Так началась грандиозная охота.

Загадки указывали на точки на карте с помощью длин волн, атомных элементов и азбуки Морзе.

Сразу же после выхода книги к поискам подключились тысячи людей. Хаузер, скрывавшийся под псевдонимом Макс Валентин и дававший интервью в маске, активно общался с охотниками, публикуя в Интернете тысячи постов с загадочными намёками и подсказками. Участники внимательно изучали каждое его слово и долго спорили о их значении.

Подсказки к «Золотой сове» содержались и в книгах. Фото © Youtube / FabienOlicard

Из книги следовало, что сова спрятана во Франции в доступном месте, причём расстояние от моря превышает 100 километров. Постепенно участники, которых в стране прозвали «совятниками», обнаруживали новые ключи к разгадке. Например, в первой загадке скрывалось название городка Кариньян, расположенного в провинции Шампань.

Это слово было зашифровано в последовательности чисел первой строки — кто-то понял, что это азбука Морзе, где точки заменены четвёрками, а тире — двойками. Ещё одна загадка указывала на стартовую точку — город Бурж. Другие же объясняли правильный порядок разгадывания головоломок, что имело важное значение.

На каждой странице с загадкой была написана длина волны, соответствующая цвету. Загадка про слепцов подсказала верный порядок для длин волн: 530, 470, 600, 420 и 650 нанометров. Остальные длины волн служили дополнительными цветами. Это помогало связать отдельные отсылки между страницами.

Копия «Золотой совы». Фото © Wikipedia

Одержимость поисками и трагические последствия

Хаузер рассчитывал, что сокровище найдут через 8–14 месяцев. Но поиски затянулись на годы, число «совятников» выросло до сотен тысяч, а споры стали накаляться.

Одержимость охотой доходила до абсурда. Один из участников пришёл в банк с отбойным молотком и попытался взломать пол, будучи уверенным, что клад находится именно там. Другой чуть не подорвал часовню, которую считал препятствием на пути к обнаружению совы.

Многие тратили огромные суммы на поездки по Франции, ломали личную жизнь, а один «совятник» и вовсе оказался в психиатрической больнице.

Среди участников со временем начали возникать сомнения: некоторые спустя двадцать лет решили, что клада нет и никогда не существовало.

Разногласия вокруг места захоронения и знаменитая деревня Дабо

Хотя большинство загадок были разгаданы, некоторые из них оставались непонятными и вызвали разногласия среди поисковиков. Одни полагали, что все ключи указывают на деревню Дабо, расположенную на востоке Франции. Другие пытались найти альтернативные объяснения, а значит, не считали данную деревню местом нахождения клада.

Нашлись и скептики, не верящие в существование «Золотой совы». Фото © Gettyimages / Jean-Christophe VERHAEGEN

Дабо известна своей живописной скалой, которую кельты считали священной, а также старой часовней на вершине. В трёх километрах расположены Камни святого Мартина — три крупных валуна с загадочными надписями, напоминающими шифры из книги.

Кладоискатели часто посещали это место, проверяя каждый метр с металлоискателями, иногда копая землю, несмотря на призывы местных властей остановиться.

Деревня Дабо на востоке Франции недалеко от места обнаружения клада. Фото © Gettyimages / Jean-Christophe VERHAEGEN

Судьба статуэтки и трагическая смерть создателя

Оригинальная «Золотая сова» оставалась в сейфе, но в 2004 году она едва не была утрачена после банкротства издательства, которому её передали.

В 2009 году Регис Хаузер скончался — ровно через 16 лет после зарытия клада. Загадочная смерть породила множество слухов, поскольку в кончине именно в этот день многие усматривали конспирологию. Смерть Хаузера привела к тому, что не осталось в живых никого, кто мог бы знать точное местонахождение сокровища.

В 2014 году Мишель Беккер попытался завершить игру и продать оригинал, но «совятники» подали в суд с требованием запретить сделку о продаже статуэтки.

Подмена статуэтки и продолжение игры

По решению суда Беккер получил доступ к решениям загадок и вместе с судебным приставом отправился на место. Там он нашёл вместо бронзовой совы лишь ржавую железную копию в полиэтиленовом пакете.

Беккер решил самостоятельно изготовить новую бронзовую копию и вновь закопал её на том же месте.

Находка настоящей «Золотой совы»

3 октября 2024 года Беккер объявил об обнаружении «Золотой совы». Однако подробности стали известны только в мае 2025-го после выхода документального фильма. Место совпало с близлежащими камнями святого Мартина в Дабо.

Двое нашедших сову кладоискателей остались анонимными, заявив, что разгадали её не из книги, а благодаря неосторожному видео Беккера. Художник объяснил, что Хаузер придумал хитрость, чтобы сову не могли найти металлоискатели, а также спрятал её глубже обычного. Глава селения Дабо подтвердил, что в обширных лесах найти клад без точных координат невозможно.

«Золотая сова» была найдена почти случайно. Фото © michelbecker

Новая охота за сокровищами

Беккер планирует осенью 2025 года запустить новый поиск с новой статуэткой, сделанной из серебра с золотым покрытием стоимостью около 200–300 тысяч евро.

В этот раз охота будет международной и охватит США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны.

Подсказки для поиска опубликуют осенью. Беккер рассчитывает, что на поиск уйдёт меньше времени, ведь ему уже 75 лет и он не исключает, что может не дожить до завершения новой игры.

Авторы Альмир Хабибуллин