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16 июня, 09:20

Отпугивает энергию Ци: Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором входной двери

Астролог Скуратова: Дверь может мешать проникновению в дом благоприятной энергии

Входная дверь. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Входная дверь. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Входная дверь может мешать проникновению в дом благоприятной энергии, уверена эксперт по фэншуй и бацзы Елена Скуратова. В интервью «Москве 24» она объяснила россиянам, как не ошибиться с выбором двери.

В частности, астролог призвала не ставить входную дверь, которая совпадает по цвету со стеной подъезда. Кроме того, энергию Ци может отпугнуть дверь, на которую нанесены сложные орнаменты, лабиринты, поперечные полоски и зеркальные элементы с наружной стороны. Зато материал — дерево или металл — опасности не несут.

«В оформлении должны присутствовать лаконичные простые узоры. При этом декоративные элементы могут включать художественную роспись, гравировку, аппликации из ткани», — подчеркнула мистик.

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Борис Эльфанд
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