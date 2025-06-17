С 1 июля вырастут выплаты на детей. Кому сделают прибавку и как её получить С 1 июля повысят ряд выплат на детей. В чём особенность прибавки в этом году и на сколько вырастут суммы пособий и компенсаций? 16 июня, 21:20 С 1 июля выплаты на детей станут больше. Обложка © Life.ru

В Тамбовской области с 1 июля 2025 года повысят на 4,7% целый ряд выплат семьям с детьми. Так, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) нетрудоспособным членам семей погибших ветеранов боевых действий составит 802 рубля.

— Вырастут суммы пособий, которые выплачиваются в рамках Закона Тамбовской области от 3 марта 2009 года N 502-З «О пособии на ребёнка и единовременной денежной выплате на каждого рождённого ребёнка в Тамбовской области». Пособие на ребёнка составит 253 рубля ежемесячно; на ребёнка-инвалида — 341 рубль ежемесячно; на ребёнка одинокой матери, на ребёнка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 475 рублей ежемесячно; на ребёнка из семьи, утратившей статус многодетной после 1 сентября 2006 года, — 551 рубль ежемесячно, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Индексация коснётся и выплат в рамках Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года N 682-З «О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Вырастет размер денежной компенсации выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, людям, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя. И это лишь некоторые категории получателей. Полный список значительно шире. Размер компенсации составит 70 469 рублей.

Выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательной организации, составит 11 533 рубля.

Также увеличатся пособия опекунам, которые выплачиваются в рамках Закона Тамбовской области от 10 мая 2011 года N 2–З «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в Тамбовской области».

Опекуну (попечителю), в том числе по договорам о патронатном воспитании и договорам о приёмной семье, положены компенсации. Деньги выделяются на питание, покупку одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, лекарственных препаратов, игр, игрушек, книг, на бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности — внутрирайонном транспорте (кроме такси). На ребёнка в возрасте до трёх лет выплачивают 10 967 рублей; на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет — 11 185 рублей; на ребёнка в возрасте от семи до восемнадцати лет — 11 533 рубля.

Приёмной и патронатной семье на расходы по текущему ремонту жилья, приобретению мебели, оплате коммунальных и прочих услуг выделяется 5251 рубль.

— Также вырастут пособия в рамках Закона Тамбовской области от 11 июня 2024 года N 505-З «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области» на ребёнка из многодетной семьи. Они составят 551 рубль, — добавила Оксана Красовская.

Вырастет и размер ЕДВ, который устанавливается в рамках Закона Тамбовской области от 29 июня 2012 года N 159-З «О дополнительных мерах социальной поддержки детей» на детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Выплата составит 1292 рубля.

В Калининградской области с 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты многодетной семье. Он вырастет с 2152 рублей до 2217 рублей.

В Нижегородской области появится дополнительная мера поддержки семей с детьми. Им будут выплачивать по 20 000 рублей на каждого ребёнка, который родится в период с 1 июля 2025 года до 30 июня 2028-го включительно. Выплату получат только те семьи, где ребёнок приобрёл гражданство РФ по рождению и факт рождения зарегистрирован органами ЗАГС Нижегородской области.

Кроме того, в Нижегородской области появится региональный семейный капитал. При рождении или усыновлении первого ребёнка семья получит ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей в течение 36 месяцев. Если речь идёт о втором ребёнке, то можно будет выбрать, как получать деньги, — в форме ежемесячных выплат в размере 22 222 рубля на протяжении 36 месяцев или же в форме целевых выплат на сумму 500 000 рублей и ежемесячных выплат в течение 15 месяцев в размере 20 000 рублей. Если в семье появился третий, четвёртый или последующие дети, то выплаты будут ещё больше.

В СФР напомнили о графике выплат мер социальной поддержки семей с детьми через кредитные организации. Семьи с детьми получат их 3 июля 2025 года. В этот день будут перечислены ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; ежемесячное пособие в связи рождением и воспитанием ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

На федеральном уровне действует такая мера поддержки как единое пособие для семей с низким доходом. Оно положено семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Выплата назначается беременным женщинам, вставшим на учёт до 12 недель беременности, а также одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет.

— На федеральном уровне с 1 июля сделают прибавку тем семьям, кому нужно будет переоформлять в июне единое пособие, назначенное в прошлом году. Допустим, в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка. Тогда в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%. Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет единое пособие назначается на каждого ребёнка до достижения им 17 лет. Назначается единое пособие на один год и продлевается по заявлению, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева