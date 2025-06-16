Юрист объяснил, как новые правила расчёта среднего заработка повлияют на отпускные

В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных для работников. Юрист Степан Углов отметил, что уточнения вносятся в порядок расчёта среднемесячного заработка для вычисления выходного пособия. С осени он будет определяться через среднее количество рабочих дней в месяце.

«Это важно для расчёта выходного пособия, но на расчёт отпускных напрямую не влияет. Также более чётко прописано, какие выплаты включаются в расчёт среднего заработка (например, премии, поощрения и вознаграждения). Однако к определению среднего заработка для оплаты отпусков эти изменения не применимы», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Углов дополнил, что большая часть сотрудников не ощутит изменений. Они, по его словам, касаются уточнения формулировок и порядка расчёта среднего заработка в определённых случаях. Это позволит привести всё к общему знаменателю, отметил юрист.