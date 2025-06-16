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16 июня, 20:12

Атаковала и подбросила в воздух: «Несчастная» корова отправила двух мужчин в больницу

Fox: В Техасе два человека пострадали при нападении «несчастной» коровы

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

«Несчастная» корова напала на двух человек в штате Техас, США. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям округа Леон (LCEM).

«Один человек был доставлен в больницу наземным транспортом, а другого, чьи травмы, по словам LCEM, были более серьёзными, пришлось перевозить по воздуху. Один из этих людей оказался владельцем ранчо», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл на удалённом пастбище в 138 километрах от города Уэйко. По словам местных чиновников, по неясной причине назвавших корову «несчастной», животное внезапно проявило агрессию и атаковало собственного хозяина, подбросив его в воздух. Мужчина упал с большой высоты и получил множественные травмы, в том числе переломы рёбер и ушиб лёгкого. Из-за удалённости ранчо пришлось вызвать вертолёт. Состояние скотовода оценивается как тяжёлое, но стабильное. Как чувствует себя второй пострадавший, не уточняется.

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Анастасия Никонорова
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