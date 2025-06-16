Двухлетний мальчик застрелил мать в Бразилии на глазах у отца: трагедия попала на видео

В Бразилии двухлетний мальчик нечаянно застрелили собственную маму из отцовского пистолета. Ребёнок взял оружие со стола, пока родители отвлеклись и нажал на спусковой крючок. О трагедии сообщает G1.

Мальчик застрелил маму. Видео © X / TheGriftReport

Трагедия произошла в Рио-Верде-ди-Мату-Гросу (Мату-Гросу-ду-Сул) на западе страны. На распространившемся в соцсетях видео происшествия видно, что женщина сперва смотрит на рану, потом паникует и начинает бежать, но падает на пол. Муж и сын бросаются к ней, чтобы оказать помощь. В материале сказано, что пострадавшую успели госпитализировать, но врачи не смогли его спасти.

Супругу погибшей предъявлено обвинение за халатное хранение огнестрельного оружия. Мальчика передали родным, решается вопрос о необходимости прохождения ребёнком курса психологической помощи.