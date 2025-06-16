Двухлетний мальчик застрелил мать в Бразилии на глазах у отца: трагедия попала на видео
G1: В Бразилии двухлетний мальчик нечаянно застрелил маму из пистолета отца
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В Бразилии двухлетний мальчик нечаянно застрелили собственную маму из отцовского пистолета. Ребёнок взял оружие со стола, пока родители отвлеклись и нажал на спусковой крючок. О трагедии сообщает G1.
Мальчик застрелил маму. Видео © X / TheGriftReport
Трагедия произошла в Рио-Верде-ди-Мату-Гросу (Мату-Гросу-ду-Сул) на западе страны. На распространившемся в соцсетях видео происшествия видно, что женщина сперва смотрит на рану, потом паникует и начинает бежать, но падает на пол. Муж и сын бросаются к ней, чтобы оказать помощь. В материале сказано, что пострадавшую успели госпитализировать, но врачи не смогли его спасти.
Супругу погибшей предъявлено обвинение за халатное хранение огнестрельного оружия. Мальчика передали родным, решается вопрос о необходимости прохождения ребёнком курса психологической помощи.
Другой трагичный случай с убийством из огнестрельного оружия произошёл в подмосковном Подольске в ночь на 24 апреля. Местный житель хотел их прогнать, вышел на улицу с самодельным пистолетом и выстрелил в воздух. На него кинулись, пытаясь отнять оружие. Прогремевший далее выстрел стал смертельным для 36-летней девушки. Неизвестно, нажал на спусковой крючок владелец оружия, или же это сделал кто-то из друзей погибшей в пылу драки.