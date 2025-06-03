Сосед застрелил актёра из «Великолепной семёрки» Джонатана Джосса после ссоры

Американский актёр Джонатан Джосс, прославившийся благодаря ролям в фильмах «Великолепная семёрка» и «Железная хватка», скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на информацию от полиции.

Джонатан Джосс. Фото © X / Jonathan Joss

По предварительным данным, инцидент произош\л в результате конфликта между Джоссом и его соседом. После ссоры, которая, по словам очевидцев, разгорелась на фоне личных разногласий, сосед выстрелил в актёра.

Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан правоохранительными органами. Полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

Джонатан Джосс запомнится зрителям не только своей ролью индейца Денали в «Великолепной семёрке», но и озвучиванием персонажа Джона Красного Початка в популярном мультсериале «Царь горы».