Умершего в Болгарии актёра Владимира Алфёрова похоронили спустя 2,5 месяца

В марте из жизни ушёл актёр Владимир Алфёров, снимавшийся в фильме «Солнечный удар». Ему было 58 лет. Однако похоронить звезду удалось лишь спустя 2,5 месяца из-за проблем с законодательством Болгарии, где планировалось упокоить артиста.

«Володю Алферова похоронили вчера, 27.05.2025, в 15:00 в городе Благоевград (Болгария). Его наконец-то предали земле как раз к его дню рождения, 29 мая ему исполнилось бы 59 лет», — рассказала невеста звезды Людмила Щепеткова aif.ru.

С актёром не могли попрощаться из-за юридических формальностей. Согласно законодательству Болгарии, забрать тело могли только родные, которых у Владимира Алфёрова не оказалось. Поиск племянницы, которая в итоге оформила необходимые бумаги, занял два месяца.

Невеста покойного сомневается в естественной причине его смерти. Она отметила, что следствие все ещё идёт. Женщина предполагает, что смерть могла быть насильственной. Напомним, Алфёров скончался 13 марта в больнице Благоевграда, города, где он жил в последние годы.

Алфёров начал свою карьеру в кино в 2013 году. Среди самых заметных работ с его участием можно выделить телесериал «Спецотряд «Шторм», а также киноленты «Чёрные кошки», «Гордиев узел» и «Тайна тёмной комнаты». Алфёров хотел вернуться на родину и поселиться в Нижнем Новгороде, где его ждала возлюбленная, но этим планам не удалось осуществиться.