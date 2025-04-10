В 58 лет умер актёр Владимир Алфёров

На 59-м году жизни умер Владимир Алфёров, известный по роли белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист скончался 13 марта, но об этом стало известно только сейчас из его обновлённого профиля на сайте kino-teatr.ru.

Дата рождения Владимира Алфёрова — 29 мая 1966 года. В 1993 году он стал выпускником ЛГИТМиК. Алфёров руководил Театром-студией «На Дворянской», а также был автором и главой проекта «Одесская Киноакадемия». На больших экранах стал появляться с 2013 года: сыграл в российско-украинском сериале «Спецотряд «Шторм», «Чёрные кошки», «Я — Ангина!», «Гордиев узел», «Солнечный удар» (не указан в титрах), «Тайна тёмной комнаты» и других проектах.