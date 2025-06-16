Брюссель вознамерился преодолеть вето Будапешта и Братиславы на запрет поставок энергоресурсов РФ

Еврокомиссия собирается подготовить «правовую основу» для обхода вето Венгрии и Словакии на запрет импорта российского газа в ЕС. Предполагается, что запрет поддержит «усиленное большинство» стран Евросоюз и членов Европарламента, пишет Reuters.

«Во вторник ЕК огласит конкретные меры и изложит, как с юридической точки зрения будет действовать план, о котором было объявлено в прошлом месяце», — говорится в публикации .

Ранее еврокомиссар по энергетике заявил, что ЕК собирается полностью запретить европейским странам закупки газа из России с 2027 года. Более того, по его словам, этот запрет будет действовать даже после того, как конфликт на Украине закончится.