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16 июня, 18:56

Брюссель вознамерился преодолеть вето Будапешта и Братиславы на запрет поставок энергоресурсов РФ

Reuters: ЕК готовит обход вето Венгрии и Словакии на запрет импорта газа из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Еврокомиссия собирается подготовить «правовую основу» для обхода вето Венгрии и Словакии на запрет импорта российского газа в ЕС. Предполагается, что запрет поддержит «усиленное большинство» стран Евросоюз и членов Европарламента, пишет Reuters.

«Во вторник ЕК огласит конкретные меры и изложит, как с юридической точки зрения будет действовать план, о котором было объявлено в прошлом месяце», — говорится в публикации.

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Ранее еврокомиссар по энергетике заявил, что ЕК собирается полностью запретить европейским странам закупки газа из России с 2027 года. Более того, по его словам, этот запрет будет действовать даже после того, как конфликт на Украине закончится.

Юрий Лысенко
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