Активы компаний Камчатки и торговый порт перешли в собственность России

По данным ЕГРЮЛ, активы ряда компаний на Камчатке, включая морской торговый порт Петропавловска-Камчатского, теперь находятся в собственности Российской Федерации через Росимущество. В список переданных активов вошли также ООО «Свободный порт Камчатка» и несколько других предприятий.

Это решение стало результатом удовлетворения иска Генеральной прокуратуры, который был подан во Владивостоке в прошлом месяце. Суд постановил взыскать в пользу государства 16,7 миллиарда рублей коррупционных активов, ранее принадлежавших камчатским предпринимателям, включая бывшего зампреда правительства края Юрия Зубаря.

Защита планирует обжаловать решение суда. Всего ответчиками по иску выступали 46 физических лиц и компаний.