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17 июня, 05:13

Нидерланды и Дания запретили разводить собак с наследственными «уродствами»

В Нидерландах запретили разводить 25 брахицефальных пород собак

Обложка © Freepik / vladimircech

Обложка © Freepik / vladimircech

Нидерландский кинологический совет решил ограничить выдачу родословных на 25 брахицефальных пород собак. Причина — заблуждение потенциальных владельцев о здоровье щенков. Об этом сообщает Animal's Health, ссылаясь на судебное решение.

«Тогда как на самом деле эти «короткие морды» имеют проблемы с дыханием, заболевания глаз и проблемы с позвоночником», — говорится в решении суда.

К этому выводу пришли после жалобы зоозащитников из организации Dier & Recht. Активисты обратили внимание на страдания тысяч собак из-за разведения проблемных пород с наследственными уродствами.

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Издание также упоминает, что Дания приняла аналогичное решение. Там запретили разводить собак с наследственными заболеваниями. Кроме того, они проверяют такие породы, как таксы, бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели.

Брахицефальные породы имеют короткий и широкий череп, а их нос и морда плоские. В эту группу входят бульдоги, мопсы, пекинесы, тибетские спаниели и шарпеи.

Ранее пресекать жестокое обращение с животными потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на фоне случая в Гродненской области, где в конце мая мужчина избил на улице собаку.

Лия Мурадьян
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