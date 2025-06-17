Нидерланды и Дания запретили разводить собак с наследственными «уродствами»

Нидерландский кинологический совет решил ограничить выдачу родословных на 25 брахицефальных пород собак. Причина — заблуждение потенциальных владельцев о здоровье щенков. Об этом сообщает Animal's Health, ссылаясь на судебное решение.

«Тогда как на самом деле эти «короткие морды» имеют проблемы с дыханием, заболевания глаз и проблемы с позвоночником», — говорится в решении суда.

К этому выводу пришли после жалобы зоозащитников из организации Dier & Recht. Активисты обратили внимание на страдания тысяч собак из-за разведения проблемных пород с наследственными уродствами.

Издание также упоминает, что Дания приняла аналогичное решение. Там запретили разводить собак с наследственными заболеваниями. Кроме того, они проверяют такие породы, как таксы, бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели.