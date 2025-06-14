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14 июня, 10:49

Лукашенко вступился за животных после жестокого избиения собаки в Гродно

Лукашенко потребовал пресекать случаи жестокого обращения с животными

Александр Лукашенко и его шпиц Умка. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Александр Лукашенко и его шпиц Умка. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал пресекать жестокое обращение с животными. Соответствующее распоряжение он отдал председателю облисполкома Юрию Карасёву.

Поручение белорусского лидера было сделано на фоне случая в Гродненской области, где в конце мая мужчина избил на улице собаку. Карасёв подтвердил, что живодёра уже нашли.

«И вы установили мерзавца этого. Собаку заберите. Отдайте, кому надо», — сказал Лукашенко.

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Ранее Александр Лукашенко оценил демографическую ситуацию в Белоруссии. Президент республики назвал одной из причин кризиса деторождаемости нежелание молодых девушек рожать детей. На фоне этого он заявил, что рассмотрит новые инициативы по поддержке белорусских семей, в особенности многодетных.

Юрий Лысенко
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