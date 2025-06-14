Лукашенко вступился за животных после жестокого избиения собаки в Гродно
Лукашенко потребовал пресекать случаи жестокого обращения с животными
Александр Лукашенко и его шпиц Умка. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал пресекать жестокое обращение с животными. Соответствующее распоряжение он отдал председателю облисполкома Юрию Карасёву.
Поручение белорусского лидера было сделано на фоне случая в Гродненской области, где в конце мая мужчина избил на улице собаку. Карасёв подтвердил, что живодёра уже нашли.
«И вы установили мерзавца этого. Собаку заберите. Отдайте, кому надо», — сказал Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко оценил демографическую ситуацию в Белоруссии. Президент республики назвал одной из причин кризиса деторождаемости нежелание молодых девушек рожать детей. На фоне этого он заявил, что рассмотрит новые инициативы по поддержке белорусских семей, в особенности многодетных.