Лукашенко вступился за животных после жестокого избиения собаки в Гродно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал пресекать жестокое обращение с животными. Соответствующее распоряжение он отдал председателю облисполкома Юрию Карасёву.

Поручение белорусского лидера было сделано на фоне случая в Гродненской области, где в конце мая мужчина избил на улице собаку. Карасёв подтвердил, что живодёра уже нашли.

«И вы установили мерзавца этого. Собаку заберите. Отдайте, кому надо», — сказал Лукашенко.