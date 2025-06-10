ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 18:30

Принёс наручники и бульба появилась: Лукашенко выяснил тайну «закончившейся» картошки

Лукашенко: Дефицит картошки был искусственным и возник по политическим причинам

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Дефицит картошки в Белоруссии имел искусственную природу и возник по внутриполитическим причинам. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания по развитию национального кинематографа.

Александр Лукашенко о дефиците картошки. Видео © Telegram / Пул Первого

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей — оказывается, в политике было дело. Бульбы [картошки] хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришёл, на стол положил, бульба появилась»,сказал он на совещании по развитию национального кинематографа.

«Достоин»: Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ
«Достоин»: Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ

Напомним, о дефиците стало известно в конце мая на встрече президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов, когда замглавы администрации российского лидера Максим Орешкин сказал ему, что в Белоруссии закончился картофель. Даже президент был слегка ошарашен такой информации и призвал вместе с Минском укреплять картофельный сектор. А Александр Лукашенко потребовал не переносить посадку картошки даже в случае заморозков, чтобы не допускать дефицита.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar