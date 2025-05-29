«Как это можно?» Лукашенко рвёт и мечет из-за катастрофы со скотом вслед за картошкой

Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума, в Витебской области даже пытались всеми силами это скрыть. Об этом заявил президент Александр Лукашенко и потребовал от председателя комитета госконтроля и генерального прокурора предоставить информацию о том, «сколько человек было привлечено к ответственности за это». Глава государства подчеркнул, что, имея сельскохозяйственный опыт и будучи человеком с деревенскими корнями, он не может понять, как можно было допустить массовую гибель молодняка.