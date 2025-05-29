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29 мая, 12:23

«Как это можно?» Лукашенко рвёт и мечет из-за катастрофы со скотом вслед за картошкой

Лукашенко обещал посадить за решётку всех виновных в историческом падеже скота

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума, в Витебской области даже пытались всеми силами это скрыть. Об этом заявил президент Александр Лукашенко и потребовал от председателя комитета госконтроля и генерального прокурора предоставить информацию о том, «сколько человек было привлечено к ответственности за это». Глава государства подчеркнул, что, имея сельскохозяйственный опыт и будучи человеком с деревенскими корнями, он не может понять, как можно было допустить массовую гибель молодняка.

«Падёж достиг исторического максимума <...> Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падёж. Как это можно?», — заявил глава республики на совещании с правительством, которое транслировалось в эфире телеканала «Первый информационный».

Лукашенко также настоял на введении уголовной ответственности для ветеринарных врачей, которые, по его словам, могут быть причастны к падежу скота.

«И нам, и России»: Лукашенко отдал жёсткий приказ после шутки Путина про белорусскую картошку
«И нам, и России»: Лукашенко отдал жёсткий приказ после шутки Путина про белорусскую картошку

Ранее Life.ru рассказал, что в Белоруссии закончились запасы картофеля, что сильно удивило президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что сейчас Москве и Минску важно укреплять отечественный картофельный сектор. В свою очередь, Лукашенко призвал не откладывать посадку картошки даже при заморозках, чтобы избежать продовольственного дефицита.

Наталья Афонина
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