«Как это можно?» Лукашенко рвёт и мечет из-за катастрофы со скотом вслед за картошкой
Лукашенко обещал посадить за решётку всех виновных в историческом падеже скота
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума, в Витебской области даже пытались всеми силами это скрыть. Об этом заявил президент Александр Лукашенко и потребовал от председателя комитета госконтроля и генерального прокурора предоставить информацию о том, «сколько человек было привлечено к ответственности за это». Глава государства подчеркнул, что, имея сельскохозяйственный опыт и будучи человеком с деревенскими корнями, он не может понять, как можно было допустить массовую гибель молодняка.
«Падёж достиг исторического максимума <...> Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падёж. Как это можно?», — заявил глава республики на совещании с правительством, которое транслировалось в эфире телеканала «Первый информационный».
Лукашенко также настоял на введении уголовной ответственности для ветеринарных врачей, которые, по его словам, могут быть причастны к падежу скота.
Ранее Life.ru рассказал, что в Белоруссии закончились запасы картофеля, что сильно удивило президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что сейчас Москве и Минску важно укреплять отечественный картофельный сектор. В свою очередь, Лукашенко призвал не откладывать посадку картошки даже при заморозках, чтобы избежать продовольственного дефицита.