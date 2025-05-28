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28 мая, 09:48
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«И нам, и России»: Лукашенко отдал жёсткий приказ после шутки Путина про белорусскую картошку

Лукашенко приказал вырастить столько картошки, чтобы хватило Белоруссии и России

Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии

Белоруссии необходимо вырастить достаточное количество картофеля, чтобы урожая хватило не только Минску, но и Москве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Глава государства отметил, что это будет вовсе не благотворительность, а «приличные деньги и цены».

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьёзный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал глава государства.

«У нас уже всё!» Лукашенко пожаловался Путину на съевших всю белорусскую картошку россиян
«У нас уже всё!» Лукашенко пожаловался Путину на съевших всю белорусскую картошку россиян

Ранее Владимиру Путину сообщили, что в Белоруссии исчерпались запасы картофеля, российский лидер очень удивился после слов замглавы его администрации Максима Орешкина. Глава государства заявил, что сейчас Москве и Минску важно укреплять отечественный картофельный сектор. В свою очередь Лукашенко призвал не откладывать посадку картофеля даже при заморозках, чтобы не допустить продовольственного дефицита.

Наталья Афонина
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