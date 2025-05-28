«И нам, и России»: Лукашенко отдал жёсткий приказ после шутки Путина про белорусскую картошку

Белоруссии необходимо вырастить достаточное количество картофеля, чтобы урожая хватило не только Минску, но и Москве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Глава государства отметил, что это будет вовсе не благотворительность, а «приличные деньги и цены».

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьёзный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал глава государства.