«И нам, и России»: Лукашенко отдал жёсткий приказ после шутки Путина про белорусскую картошку
Лукашенко приказал вырастить столько картошки, чтобы хватило Белоруссии и России
Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
Белоруссии необходимо вырастить достаточное количество картофеля, чтобы урожая хватило не только Минску, но и Москве. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Глава государства отметил, что это будет вовсе не благотворительность, а «приличные деньги и цены».
«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьёзный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России», — сказал глава государства.
Ранее Владимиру Путину сообщили, что в Белоруссии исчерпались запасы картофеля, российский лидер очень удивился после слов замглавы его администрации Максима Орешкина. Глава государства заявил, что сейчас Москве и Минску важно укреплять отечественный картофельный сектор. В свою очередь Лукашенко призвал не откладывать посадку картофеля даже при заморозках, чтобы не допустить продовольственного дефицита.