При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены 10 человек

По информации главы городского округа Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела Ленинского района города со стороны ВСУ пострадали не менее десяти мирных жителей.

Он уточнил в беседе с журналистами, что что четверо из них получили ранения лёгкой степени, тогда как остальные находятся в состоянии средней и тяжёлой тяжести. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы бригадами скорой помощи и получают квалифицированную медицинскую помощь.

Кулемзин также отметил, что, по предварительным данным, в ходе атаки есть погибшие. В настоящее время устанавливаются их личности и точное число жертв.