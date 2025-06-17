При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены 10 человек
Мэр Кулемзин: 10 человек ранены при обстреле Донецка
Последствия обстрела Донецка 17 июня. Обложка © Типичный Донецк
По информации главы городского округа Донецка Алексея Кулемзина, в результате обстрела Ленинского района города со стороны ВСУ пострадали не менее десяти мирных жителей.
Он уточнил в беседе с журналистами, что что четверо из них получили ранения лёгкой степени, тогда как остальные находятся в состоянии средней и тяжёлой тяжести. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы бригадами скорой помощи и получают квалифицированную медицинскую помощь.
Кулемзин также отметил, что, по предварительным данным, в ходе атаки есть погибшие. В настоящее время устанавливаются их личности и точное число жертв.
Напомним, сегодня утром не менее десяти взрывов прогремело в Ленинском районе Донецка. Сообщалось, что минимум один мирный житель погиб.