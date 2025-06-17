Серия взрывов прозвучала в Донецке, один человек погиб

Не менее десяти взрывов прогремело в Ленинском районе Донецка. Также сообщается, что минимум один мирный житель погиб.

Последствия ударов по Донецку в ДНР. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

Как сообщает ТАСС, наиболее интенсивные взрывы были слышны в спальном районе Донецка. Утверждается, что в городе действуют системы ПВО. Разрушительный удар пришелся по многоквартирному дому. Ещё десятки автомобилей пострадали.