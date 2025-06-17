Серия взрывов прозвучала в Донецке, один человек погиб
ТАСС: В Донецке прозвучало минимум 10 мощных взрывов, один человек погиб
Не менее десяти взрывов прогремело в Ленинском районе Донецка. Также сообщается, что минимум один мирный житель погиб.
Последствия ударов по Донецку в ДНР. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V
Как сообщает ТАСС, наиболее интенсивные взрывы были слышны в спальном районе Донецка. Утверждается, что в городе действуют системы ПВО. Разрушительный удар пришелся по многоквартирному дому. Ещё десятки автомобилей пострадали.
А ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь над российским небом было сбито 147 вражеских беспилотников. Атаки фиксировались над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона.
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