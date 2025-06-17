Психолог объяснил, как отличить любовь к чистоте и порядку от психического расстройства

Психолог Сергей Лунюшин объяснил, когда привычка к уборке перерастает в психическое расстройство. По его словам, ключевым признаком становится ситуация, когда уборка занимает более трёх часов в день, вытесняя другие обязанности, и сопровождается навязчивым стремлением к идеальному порядку.

«Если человек с расстройством чистоты видит где-то грязь, то у него очень часто возникает тревога, неконтролируемая паника, а иногда даже агрессия», — отметил специалист в разговоре с RuNews24.ru.

Эксперт выделил характерные симптомы: ежедневная многочасовая уборка, эмоциональные реакции при виде беспорядка, двукратная уборка в течение дня и постоянные мысли о чистоте. Основными причинами такого поведения Лунюшин назвал перфекционизм, при котором самооценка зависит от идеального порядка, тревожное расстройство, заставляющее контролировать пространство, последствия строгого воспитания с гипердисциплиной, а также использование уборки как способа снятия стресса.

Психолог подчеркнул, что в лёгких случаях можно самостоятельно скорректировать проблему, пересмотрев свои убеждения, но при серьёзных формах расстройства необходима помощь специалиста. Особую сложность представляет осознание проблемы, поскольку окружающие часто воспринимают такое поведение как особенность характера, а не как патологию, требующую вмешательства.