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Регион
17 июня, 16:06

В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Во Владимирской области ограничили мобильный интернет из-за возможной атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yusei

Власти Владимирской области сообщили о временной приостановке работы мобильного интернета на территории всего региона. Причиной стали возможные удары беспилотников со стороны ВСУ. Жителей призвали использовать проводной интернет и Wi-Fi, которые продолжают функционировать в обычном режиме.

«Сегодня в связи с потенциальной угрозой атак БПЛА на территории Владимирской области введены временные ограничения в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении правительства региона.

Региональные власти подчеркнули, что ограничение — мера временная и направлена на обеспечение безопасности. Как только угроза исчезнет, доступ к мобильной связи будет восстановлен.

Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе
Губернатор Псковской области объяснил сбои в работе мобильного интернета в регионе

Аналогичные меры ранее были приняты и в Саратовской области. Там также временно ограничили мобильный интернет на фоне атак БПЛА. Губернатор региона Роман Бусаргин обратился к жителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув, что речь идёт о защите граждан.

Милена Скрипальщикова
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