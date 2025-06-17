В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Власти Владимирской области сообщили о временной приостановке работы мобильного интернета на территории всего региона. Причиной стали возможные удары беспилотников со стороны ВСУ. Жителей призвали использовать проводной интернет и Wi-Fi, которые продолжают функционировать в обычном режиме.

«Сегодня в связи с потенциальной угрозой атак БПЛА на территории Владимирской области введены временные ограничения в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении правительства региона.

Региональные власти подчеркнули, что ограничение — мера временная и направлена на обеспечение безопасности. Как только угроза исчезнет, доступ к мобильной связи будет восстановлен.