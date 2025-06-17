В одном российском регионе ограничили работу мобильного интернета
Во Владимирской области ограничили мобильный интернет из-за возможной атаки БПЛА
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Власти Владимирской области сообщили о временной приостановке работы мобильного интернета на территории всего региона. Причиной стали возможные удары беспилотников со стороны ВСУ. Жителей призвали использовать проводной интернет и Wi-Fi, которые продолжают функционировать в обычном режиме.
«Сегодня в связи с потенциальной угрозой атак БПЛА на территории Владимирской области введены временные ограничения в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении правительства региона.
Региональные власти подчеркнули, что ограничение — мера временная и направлена на обеспечение безопасности. Как только угроза исчезнет, доступ к мобильной связи будет восстановлен.
Аналогичные меры ранее были приняты и в Саратовской области. Там также временно ограничили мобильный интернет на фоне атак БПЛА. Губернатор региона Роман Бусаргин обратился к жителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием, подчеркнув, что речь идёт о защите граждан.