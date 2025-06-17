В Росавиации дали рекомендацию для застрявших в ОАЭ российских туристов

Росавиация рекомендовала пассажирам, вылетающим из ОАЭ, воспользоваться альтернативными маршрутами — в том числе с пересадками через Турцию. Ведомство отметило, что между Эмиратами и Стамбулом работают авиакомпании Emirates и Turkish Airlines.

«Предлагаем рассмотреть альтернативные возможности для перелёта из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле. Между ОАЭ и Турцией, в частности, совершают рейсы Emirates и Turkish Airlines», — отмечается в сообщении.

По данным агентства, 17 июня российские и арабские перевозчики выполнят в общей сложности 53 рейса между двумя странами. Полёты продолжаются по удлинённым маршрутам через воздушное пространство других государств, иногда с дозаправкой.