В Росавиации дали рекомендацию для застрявших в ОАЭ российских туристов
Росавиация рекомендовала лететь из ОАЭ в Россию через Стамбул
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Росавиация рекомендовала пассажирам, вылетающим из ОАЭ, воспользоваться альтернативными маршрутами — в том числе с пересадками через Турцию. Ведомство отметило, что между Эмиратами и Стамбулом работают авиакомпании Emirates и Turkish Airlines.
«Предлагаем рассмотреть альтернативные возможности для перелёта из ОАЭ в Россию, используя промежуточную пересадку в Стамбуле. Между ОАЭ и Турцией, в частности, совершают рейсы Emirates и Turkish Airlines», — отмечается в сообщении.
По данным агентства, 17 июня российские и арабские перевозчики выполнят в общей сложности 53 рейса между двумя странами. Полёты продолжаются по удлинённым маршрутам через воздушное пространство других государств, иногда с дозаправкой.
Напомним, что в ОАЭ застряли около двух тысяч россиян. Рейсы отменяются, а цены на билеты резко выросли. Туристка рассказала, что её рейс авиакомпании Air Arabia в Россию отменили, а билет на «Аэрофлот» стоит уже 700 тысяч рублей. Даже бюджетный вариант с «Победой» обходится почти в 200 тысяч на двоих — в десять раз дороже обычного.