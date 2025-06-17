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17 июня, 17:18

Ещё четверых ВСУшников внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс четверых бойцов ВСУ в перечень террористов и экстремистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Четверо украинских военнослужащих, приговорённых к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов. В списке указаны имена и данные осужденных: Евгений Бутельский*, Дмитрий Струтинский*, Алексей Поленов* и Сергей Ещенко*. Все они признаны виновными в совершении теракта, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Судом установлено, что в сентябре 2024 года указанные военнослужащие, в составе группы с другими участниками, на бронеавтомобилях пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. После этого они направились в сторону сёл Ветрено и Ольговка Кореневского района с целью усиления позиций и осуществления террористической деятельности. Все четверо были задержаны 12 августа российскими военнослужащими и до вынесения приговора находились под стражей.

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Ранее в список террористов и экстремистов попал публицист Анатолий Несмиян*, известный под псевдонимом Эль Мюрид*. Он делился своими мыслями и анализом по вопросам политики, военных столкновений и международных отношений.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Полина Никифорова
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