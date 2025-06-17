Четверо украинских военнослужащих, приговорённых к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов. В списке указаны имена и данные осужденных: Евгений Бутельский*, Дмитрий Струтинский*, Алексей Поленов* и Сергей Ещенко*. Все они признаны виновными в совершении теракта, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Судом установлено, что в сентябре 2024 года указанные военнослужащие, в составе группы с другими участниками, на бронеавтомобилях пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. После этого они направились в сторону сёл Ветрено и Ольговка Кореневского района с целью усиления позиций и осуществления террористической деятельности. Все четверо были задержаны 12 августа российскими военнослужащими и до вынесения приговора находились под стражей.

Ранее в список террористов и экстремистов попал публицист Анатолий Несмиян*, известный под псевдонимом Эль Мюрид*. Он делился своими мыслями и анализом по вопросам политики, военных столкновений и международных отношений.