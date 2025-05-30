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30 мая, 14:11

Число людей, признанных Минюстом РФ иноагентами, перевалило за тысячу

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов писателя Экслера* и ещё пять человек

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов писателя и блогера Алексея Экслера*, а также демографа Алексея Ракшу*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Всего 30 мая в список внесены шесть человек и одна организация. Так, помимо Экслера* и Ракши*, в реестр иноагентов также внесены фотограф Евгений Фельдман*, журналист Григорий Охотин*, правозащитник Александр Черкасов*, правозащитник Александр Поливанов* и организация «Москва против мобилизации»*.

Количество людей, признанных Минюстом иноагентами, сегодня перевалило за тысячу.

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Ранее в Минюсте РФ подтвердили, что в настоящее время нет причин для включения телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой в реестр лиц, признанных иностранными агентами. В ведомстве отметили, что признание происходит только на основании подтверждённых фактов.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Наталья Демьянова
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