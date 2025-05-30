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Регион
30 мая, 08:45

«Очень рад»: Познер отреагировал на решение Минюста не признавать Урганта иноагентом

Журналист Познер поддержал решение Минюста не признавать Урганта иноагентом

Владимир Познер и Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Познер и Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Журналист Владимир Познер поддержал решение Министерства юстиции (Минюста), согласившись с отсутствием правовых оснований для присвоения Ивану Урганту статуса иностранного агента. Познер убеждён, что такое «клеймо» не может применяться к ведущему «Вечернего Урганта».

«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», — заявил Познер в беседе с «Абзацем».

Напомним, ранее в Минюсте заявили, что на данный момент нет документальных оснований для включения Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой в реестр иностранных агентов. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения принимаются строго на основании доказанных фактов получения иностранного финансирования или целенаправленного политического влияния из-за рубежа.

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Александра Мышляева
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