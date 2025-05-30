«Очень рад»: Познер отреагировал на решение Минюста не признавать Урганта иноагентом
Журналист Познер поддержал решение Минюста не признавать Урганта иноагентом
Владимир Познер и Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Журналист Владимир Познер поддержал решение Министерства юстиции (Минюста), согласившись с отсутствием правовых оснований для присвоения Ивану Урганту статуса иностранного агента. Познер убеждён, что такое «клеймо» не может применяться к ведущему «Вечернего Урганта».
«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», — заявил Познер в беседе с «Абзацем».
Напомним, ранее в Минюсте заявили, что на данный момент нет документальных оснований для включения Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачёвой в реестр иностранных агентов. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения принимаются строго на основании доказанных фактов получения иностранного финансирования или целенаправленного политического влияния из-за рубежа.