«Очень рад»: Познер отреагировал на решение Минюста не признавать Урганта иноагентом

Журналист Владимир Познер поддержал решение Министерства юстиции (Минюста), согласившись с отсутствием правовых оснований для присвоения Ивану Урганту статуса иностранного агента. Познер убеждён, что такое «клеймо» не может применяться к ведущему «Вечернего Урганта».

«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», — заявил Познер в беседе с «Абзацем».