Хинштейн сообщил о третьей за сутки жертве атаки дронов ВСУ

В посёлке Коренево Кореневского района Курской области произошла трагедия: украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибла женщина, находившаяся в машине. Личность жертвы в настоящее время устанавливается. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Кроме того, Хинштейн сообщил о другом инциденте: враг совершил обстрел посёлка Марьино Рыльского района. В результате удара повреждены остекления 14 балконов и одного окна в многоквартирном доме. К счастью, никто не пострадал, и коммуникации в районе не были нарушены. В ближайшее время окна будут заменены, а жители уведомлены о произошедшем.