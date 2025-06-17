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17 июня, 17:35

Хинштейн сообщил о третьей за сутки жертве атаки дронов ВСУ

Хинштейн: Жительница Курской области погибла при ударе дрона ВСУ по авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В посёлке Коренево Кореневского района Курской области произошла трагедия: украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погибла женщина, находившаяся в машине. Личность жертвы в настоящее время устанавливается. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Кроме того, Хинштейн сообщил о другом инциденте: враг совершил обстрел посёлка Марьино Рыльского района. В результате удара повреждены остекления 14 балконов и одного окна в многоквартирном доме. К счастью, никто не пострадал, и коммуникации в районе не были нарушены. В ближайшее время окна будут заменены, а жители уведомлены о произошедшем.

Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Курский чиновник погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Также сегодня в результате атаки ВСУ на курское село Званное погибли два человека, повреждения получили четыре частных дома и школа. Характер повреждений зданий врио губернатора уточнять не стал.

Полина Никифорова
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