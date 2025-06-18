В России резко взлетели цены на полисы КАСКО

Средняя цена полиса КАСКО в России возросла на 30% за первые шесть месяцев 2025 года. Теперь автомобилистам придётся выложить за него 56 тысяч рублей, рассказал эксперт Ярослав Остудин.

«КАСКО стоит 56 тыс. рублей при средней страховой сумме в 3 млн рублей. В 2024 году средняя цена КАСКО составляла 49 тыс. рублей, в 2023 году — 44 тыс. рублей. Стоимость полиса выросла из-за повышения цен на автомобили и их ремонт, увеличения средней суммы страхового возмещения при ДТП и повреждениях, не связанных с ДТП, а также роста количества угонов и краж», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Остудин дополнил, что водительский стаж, возраст, мощность и марка машины влияют на стоимость полисов. По его словам, увеличение стоимости ощутили россияне, которые имеют полисы на Lada 2107, Kia Rio, Lada Нива, Lada 2106, Hyundai Solaris, Renault Logan, Lada 2110 и Ford Focus.

Специалист уточнил, что выросли цены на полисы КАСКО для автомобилей из Китая. В их числе — Chery Tiggo, Geely Coolray, Tank-300 (500). Остудин отметил, что средняя стоимость полиса на таких машины увеличилась на 40% в первом полугодии — до 80 тысяч рублей. Во второй половине года ожидается замедление роста цен, однако резкий всплеск может случиться в январе 2026-го, спрогнозировал собеседник издания.